За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.
По ее данным, 66 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 7, остановили без водительских удостоверений — 48 человек, два автохулиганства, иных нарушений — 5 тысяч 568.
На штрафстоянку поставили 428 машин.
Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.