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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 66 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 7, остановили без водительских удостоверений — 48 человек, два автохулиганства, иных нарушений — 5 тысяч 568.

На штрафстоянку поставили 428 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199069/
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