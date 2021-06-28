За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 66 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 7, остановили без водительских удостоверений — 48 человек, два автохулиганства, иных нарушений — 5 тысяч 568.

На штрафстоянку поставили 428 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.