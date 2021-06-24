В УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и водителем

В УПСМ Бишкека 24.kg рассказали подробности инцидента между инспектором и водителем по улице Абдрахманова.

По данным ведомства, 18 июня в 5.20 сотрудники УПСМ прибыли по вызову и составили протокол на водителя, который неправильно припарковал свой автомобиль на обочине дороги. Однако пассажиры этой машины стали провоцировать инспекторов на конфликт.

После разъяснения и профилактики зачинщики инцидента извинились перед правоохранителями. В итоге в отношении троих водителей составили протоколы по Кодексу о нарушениях.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, как сотрудник УПСМ в столице вцепился в горожанина и выражался матом.