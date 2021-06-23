Начал задыхаться. В Бишкеке сотрудники УПСМ довезли ребенка до больницы

В Бишкеке инспекторы УПСМ помогли довезти до больницы трехмесячного ребенка, который задыхался. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. Родители ребенка пришли в УПСМ и поблагодарили инспекторов

По его данным, накануне в 16.20 на пересечении улиц Кулатова и Элебесова водитель Opel обратился с просьбой помочь его трехмесячному ребенку, который задыхался, и его срочно нужно было отвезти в больницу, но из-за пробок проехать не удавалось.

Сотрудники УПСМ решили сопроводить авто до больницы для оказания первой помощи малышу.

Сегодня родители ребенка пришли в УПСМ и поблагодарили старшего сержанта милиции Урмата Акматалиева и старшину милиции Улана Жолдошева за оперативную помощь.