Аварий в Бишкеке становится больше. УПСМ начинает усиленные рейды после 20.00

В Бишкеке с начала года в авариях пострадали 1 тысяча 370 человек. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, ДТП и пострадавших в них граждан стало больше по сравнению с прошлым годом. В УПСМ считают, что причинами аварий являются отсутствие культуры и несоблюдение Правил дорожного движения.

С января по июнь в Бишкеке зарегистрировали 1 тысячу 71 аварию.

Инспекторы с сегодняшнего дня начинают усиленные рейды на центральных и самых оживленных улицах столицы после 20.00. В ведомстве просят водителей соблюдать Правила дорожного движения и иметь при себе все необходимые документы на машину.