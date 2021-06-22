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Происшествия

В Иссык-Атинском районе выявили незаконную майнинг-ферму

В Иссык-Атинском районе выявили незаконную майнинг-ферму. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По ее данным, во время рейда сотрудники Кантского РЭС выявили незаконное функционирование майнинг-фермы у промышленного абонента «ЧП Ибраимова А.М.» в селе Джер-Казар на территории камнедробилки.

Абонент незаконно потреблял электроэнергию, минуя приборы учета от трансформаторной подстанции с мощностью 1 тысяча киловольт-амперов.

Объект отключили от электроснабжения, абоненту выставят счет за выявленное нарушение правил пользования электроэнергией. Материалы направили в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198493/
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