В Иссык-Атинском районе выявили незаконную майнинг-ферму. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По ее данным, во время рейда сотрудники Кантского РЭС выявили незаконное функционирование майнинг-фермы у промышленного абонента «ЧП Ибраимова А.М.» в селе Джер-Казар на территории камнедробилки.

Абонент незаконно потреблял электроэнергию, минуя приборы учета от трансформаторной подстанции с мощностью 1 тысяча киловольт-амперов.

Объект отключили от электроснабжения, абоненту выставят счет за выявленное нарушение правил пользования электроэнергией. Материалы направили в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.