В Панфиловском районе продолжаются поиски 15-летнего Адилета Даниярова

В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров

По ее данным, подросток вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля и не вернулся до сих пор.

Несовершеннолетний родился и вырос в Иссык-Кульской области. Бросил школу в 5-м классе и начал убегать из дома, пропадал месяцами.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, черные, худощавого телосложения. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: на голове с левой стороны есть шрам.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим телефонам: 0312607989, 0702317522, 0557080387, 0701790018.