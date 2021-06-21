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Происшествия

В Панфиловском районе продолжаются поиски 15-летнего Адилета Даниярова

В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров

По ее данным, подросток вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля и не вернулся до сих пор.

Несовершеннолетний родился и вырос в Иссык-Кульской области. Бросил школу в 5-м классе и начал убегать из дома, пропадал месяцами.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, черные, худощавого телосложения. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: на голове с левой стороны есть шрам.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим телефонам: 0312607989, 0702317522, 0557080387, 0701790018.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198280/
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