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Сюжет: COVID-19

Сотрудникам областной больницы в Баткене незаконно выплатили компенсации

Прокуратура выявила нарушения по расходованию средств на борьбу с COVID-19 в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По ее данным, Баткенской прокуратурой установлено, что отдельным сотрудникам аппарата областной объединенной больницы незаконно выплатили компенсации в размере 545 тысяч 480 сомов.

«Компенсации выплачены в нарушении приказа Министерства здравоохранения от 10 июля 2020 года.
По результатам внесенного прокурорского акта реагирования незаконно выплаченные средства возмещены в государственный бюджет. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197748/
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