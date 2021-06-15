Сотрудникам областной больницы в Баткене незаконно выплатили компенсации

Прокуратура выявила нарушения по расходованию средств на борьбу с COVID-19 в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По ее данным, Баткенской прокуратурой установлено, что отдельным сотрудникам аппарата областной объединенной больницы незаконно выплатили компенсации в размере 545 тысяч 480 сомов.

«Компенсации выплачены в нарушении приказа Министерства здравоохранения от 10 июля 2020 года.

По результатам внесенного прокурорского акта реагирования незаконно выплаченные средства возмещены в государственный бюджет. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметили в Генпрокуратуре.