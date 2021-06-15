Трое членов ОПГ избили жителя Ошской области. Их задержали

В Ошской области задержали троих подозреваемых в избиении 28-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в Узгенском районе ранее по подозрению в причастности к избиению задержали 28-летнего члена ОПГ и 34-летнего жителя указанного района. На днях также задержан третий соучастник преступления. Им оказался 39-летний член ОПГ.

Уточняется, что ранее их уже задерживали за другие противоправные деяния, но применяли меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Суд заключил их под стражу на период предварительного следствия.

Отмечается, что трое подозреваемых напали на жителя Ошской области и избили его.