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Происшествия

При строительстве социальных объектов в Кара-Суйском районе выявили нарушения

При строительстве социальных объектов в Кара-Суйском районе выявлены нарушения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, 24 августа 2020 года Сарайский айыл окмоту заключил договор подряда с ОсОО «К.С.С.» по строительству здания школы на 60 мест в селе Миялы, согласно которому выполнены строительные работы на общую сумму 7 миллионов 130 тысяч 400 сомов.

Однако в ходе контрольного обмера выполненных работ установлено, что должностные лица Сарайского айыл окмоту и ОсОО «К.С.С.» внесли в акты выполненных работ подложные сведения, завысили стоимость некоторых работ и включили в акт фактически невыполненные работы, чем причинили ущерб государству на общую сумму 2 миллиона 970 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 205 «Присвоение и растрата вверенного имущества» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197654/
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