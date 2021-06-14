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Происшествия

Два иностранца незаконно прибыли на границу с Кыргызстаном. Их задержали

В Баткенской области задержали двух иностранцев за незаконное пребывание на приграничной территории. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, гражданин США и гражданка Японии прибыли на приграничную территорию в местность Нургазык Баткенского района без разрешительных документов.

С 1 января по 13 июня 2021 года военнослужащие задержали 192 человека, из них за нарушение госграницы — 167, за нарушение режима госграницы — 11 человек, за нарушение пограничного режима — 14.

Также за это время у 709 человек, пересекающих границу, обнаружились те или иные проблемы с документами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197579/
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