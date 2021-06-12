19:16
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Общество

Гибель подростка в Военно-Антоновском детском доме. Версия Минобразования

Ведущий специалист управления Минобразования Салтанат Мамбетова прокомментировала 24.kg гибель воспитанника Военно-Антоновского детского дома.

По ее словам, инцидент произошел в День защиты детей, 1 июня, около 22.00, когда ребята ложились спать.

«По предварительным данным, они играли в монополию в спальной комнате. Мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания. Его отвезли в больницу. Приезжали сотрудники Сокулукского РОВД, ведутся следственные мероприятия», — сказала Салтанат Мамбетова.

Она добавила, что мальчику было 13 лет, учился в пятом классе. Хронических и других заболеваний не имел. Его с братом определили в детдом по решению суда в 2015 году. Мать лишена родительских прав и не навещала сыновей. О ее местонахождении сейчас неизвестно.

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова отметила, что случай хотели скрыть. «5 июня наш фонд совместно с Министерством образования, управлением социального развития Сокулукского района и администрацией президента проводил мониторинг условий проживания детей в Военно-Антоновском детском доме. Адмистрация учреждения умолчала об этом факте», — подчеркнула она.

Салтанат Мамбетова заверила, что сокрытия не было. «2 июня получено официальное письмо от администрации детдома. В известность поставлено руководство Минобразования. Создана комиссия, которая выехала на место, взяты объяснительные с сотрудников, которые присутствовали при инциденте. Ждем результаты судмедэкспертизы и заключение правоохранительных органов. Никакой драки не было. Это все зафиксировано в следственных материалах. Поэтому говорить о чьей-либо вине преждевременно», — сказала она.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197466/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток
Убийство подростка в интернате. Двух санитарок уволили, врач получил выговор
В Бишкеке ученице стало плохо на уроке, она скончалась по дороге в больницу
Жизнь не торт. 16-летняя Виктория печет сладости, чтобы обеспечить семью
Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации
Смерть ребенка на горнолыжной базе в Караколе. УВД сообщило подробности
В Военно-Антоновке водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода
Милиционеры навестили воспитанников интерната в Военно-Антоновке
В Аксыйском районе повесился 14-летний подросток
В Баткенском районе утонула шестилетняя девочка
Популярные новости
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Адвокат опубликовала записи из&nbsp;машины Орхана Инанды перед его исчезновением Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
12 июня, суббота
19:00
Цифра дня. 12 тысяч предприятий работает в Кыргызстане Цифра дня. 12 тысяч предприятий работает в Кыргызстане
18:37
Гибель подростка в Военно-Антоновском детском доме. Версия Минобразования
18:30
13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:01
В Бишкеке к деревьям прибивают розетки, камеры и прожекторы. Мэрия бездействует
17:59
Кыргызстан планирует за два года усилить товарооборот с Турцией до $1 миллиарда