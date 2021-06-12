Гибель подростка в Военно-Антоновском детском доме. Версия Минобразования

Ведущий специалист управления Минобразования Салтанат Мамбетова прокомментировала 24.kg гибель воспитанника Военно-Антоновского детского дома.

По ее словам, инцидент произошел в День защиты детей, 1 июня, около 22.00, когда ребята ложились спать.

«По предварительным данным, они играли в монополию в спальной комнате. Мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания. Его отвезли в больницу. Приезжали сотрудники Сокулукского РОВД, ведутся следственные мероприятия», — сказала Салтанат Мамбетова.

Она добавила, что мальчику было 13 лет, учился в пятом классе. Хронических и других заболеваний не имел. Его с братом определили в детдом по решению суда в 2015 году. Мать лишена родительских прав и не навещала сыновей. О ее местонахождении сейчас неизвестно.

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова отметила, что случай хотели скрыть. «5 июня наш фонд совместно с Министерством образования, управлением социального развития Сокулукского района и администрацией президента проводил мониторинг условий проживания детей в Военно-Антоновском детском доме. Адмистрация учреждения умолчала об этом факте», — подчеркнула она.

Салтанат Мамбетова заверила, что сокрытия не было. «2 июня получено официальное письмо от администрации детдома. В известность поставлено руководство Минобразования. Создана комиссия, которая выехала на место, взяты объяснительные с сотрудников, которые присутствовали при инциденте. Ждем результаты судмедэкспертизы и заключение правоохранительных органов. Никакой драки не было. Это все зафиксировано в следственных материалах. Поэтому говорить о чьей-либо вине преждевременно», — сказала она.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.