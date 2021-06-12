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Подозреваемого в мошенничестве члена ОПГ задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве

По ее данным, 26 января в милицию обратилась жительница города и рассказала, что подозреваемый уговорил ее внести в качестве залога квартиру и погасить кредит. Он взял у заявительницы 2 миллиона сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 42-летнего подозреваемого и водворили в ИВС.

Устанавливается его причастность к аналогичным фактам преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197416/
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