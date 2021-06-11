Более трех килограммов опия изъяли милиционеры у 21-летнего жителя Исфаны

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели спецоперацию, направленную на выявление и пресечение канала поставок и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, в ходе специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудники СБНОН при въезде в Исфану Баткенской области задержали Т.М., 2000 года рождения, перевозившего более трех килограммов наркотического средства. Экспертиза установила, что это опий.

В рамках дальнейших мероприятий задержан гражданин Х.Х., 1990 года рождения, у которого фигурант уголовного дела приобрел наркотики. В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.