Попросил телефон у горожанки и сбежал. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.
По его данным, 11 мая в милицию обратилась жительница города и рассказала, что некий мужчина вошел к ней в доверие, попросил временно попользоваться ее мобильным телефоном стоимостью 18 тысяч сомов и скрылся.
Начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.
Сейчас устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.