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Происшествия

Попросил телефон у горожанки и сбежал. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района столицы
Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, 11 мая в милицию обратилась жительница города и рассказала, что некий мужчина вошел к ней в доверие, попросил временно попользоваться ее мобильным телефоном стоимостью 18 тысяч сомов и скрылся.

Начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.

Сейчас устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197398/
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