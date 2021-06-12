В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 340 тысяч сомов

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

По ее данным, 22 января 2019 года в милицию обратилась жительница города и рассказала, что некая женщина обещала помочь заявительнице поступить в университет и собрать все нужные документы. Взяла с нее 340 тысяч сомов и пропала.

Начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранительные органы задержали 55-летнюю подозреваемую. Ленинский районный суд водворил ее в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.