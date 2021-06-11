Около 10 килограммов гашиша пытались продать в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области задержан ранее судимый И.Ж. с крупной партией гашиша. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР.

По ее данным, 9 июня в ходе проведения специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудниками СБНОН МВД КР и ОВД Таш-Кумыра при сбыте особо крупной партии наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 29-летний И.Ж., у которого изъято 10 брикетов гашиша афганского происхождения общим весом с упаковкой 10 килограммов 55 граммов.





Ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению причастных к преступлению.