Избившего свою бывшую супругу мужчину задержали в Чуйской области

Избившего свою бывшую супругу мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сегодня в милицию обратилась горожанка К.Т. и рассказала, что в 8.25 в селе Кырман бывший супруг начал ругаться матом и избивать ее.

Выяснилось, что накануне мужчина приехал к ней и отобрал сотовый телефон. Сегодня утром заявительница с сестрой поехали к нему, чтобы забрать устройство. Однако мужчина избил ее, разбил телефон и стекла автомобиля.

Отмечается, что милиция проводит все оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Мужчину доставили в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Чуйской области супруг периодически избивал свою жену. Последний раз после побоев она пролежала в больнице 22 дня.