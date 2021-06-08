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Происшествия

В Новопавловке неизвестные обокрали дом полковника милиции

В Новопавловке неизвестные обокрали дом полковника милиции, сотрудницы Чуйского ГУВД. Об этом сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.

Инцидент произошел сегодня ранним утром. Злоумышленники проникли в дом через окно. Одну из украденных сумок с вещами они позже выбросили. Нашедший ее человек посчитал, что вещь потеряна и распространил в соцсетях сообщение о поиске владелицы.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«Мы благодарим граждан за внимательность. Наша сотрудница свою сумку благополучно вернула», — отметили в милиции.

Сообщается, что на место преступления выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По факту кражи начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196876/
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