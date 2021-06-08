Сотрудница РЦПЗ обещала сделать справку о невменяемости за $1,5 тысячи

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

По ее данным, 17 мая в милицию обратилась бишкекчанка и рассказала о том, что в декабре 2020 года сотрудница Республиканского центра психического здоровья пообещала помочь ей получить справку о невменяемости за $1 тысячу 500. Женщина получила деньги и пропала.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 59-летнюю подозреваемую и водворили в ИВС. Устанавливается возможная причастность кыргызстанки к другим похожим преступлениям.