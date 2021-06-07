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Происшествия

В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада

Прокуратура Кара-Кульджинского района выявила незаконную продажу части земельного участка, принадлежавшей детскому саду. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, 14 сентября 2020 года Кара-Кочкорский айыл окмоту незаконно через аукцион продал гражданину С.А. земельный участок детсада «Ак-Кыя» площадью 650 квадратных метров за 12 тысяч 500 сомов. Однако фактическая рыночная стоимость этой земли составляет 731 тысячу сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Прокуратура обратилась в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196718/
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