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Происшествия

Задержаны квартирные воры, орудовавшие в Чуйской области

Сотрудники милиции задержали воров-рецидивистов, которые орудовали на территории Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«С заявлением в милицию обратился житель Аламединского района, который сообщил, что с 17 по 24 апреля неизвестные совершили кражу в его доме. Они украли пневматические пистолет и револьвер, а также строительные электроинструменты», — проинформировали в ведомстве.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемых в краже. Оба были задержаны и доставлены в милицию.

«Выяснилось, что задержанные причастны к пяти аналогичным преступлениям, совершенным на территории Чуйской области. Они пробирались в дома и похищали все, что имело хоть какую-то ценность», — уточнили в милиции.

Подозреваемые водворены в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196019/
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