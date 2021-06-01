Задержаны квартирные воры, орудовавшие в Чуйской области

Сотрудники милиции задержали воров-рецидивистов, которые орудовали на территории Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«С заявлением в милицию обратился житель Аламединского района, который сообщил, что с 17 по 24 апреля неизвестные совершили кражу в его доме. Они украли пневматические пистолет и револьвер, а также строительные электроинструменты», — проинформировали в ведомстве.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемых в краже. Оба были задержаны и доставлены в милицию.

«Выяснилось, что задержанные причастны к пяти аналогичным преступлениям, совершенным на территории Чуйской области. Они пробирались в дома и похищали все, что имело хоть какую-то ценность», — уточнили в милиции.

Подозреваемые водворены в ИВС. Следствие продолжается.