Попытка изнасилования горожанки. В милиции рассказали подробности инцидента

Дело девушки, которая заявила о попытке изнасилования на остановке, зарегистрировали в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

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По ее данным, 7 марта в милицию обратилась горожанка и рассказала, что неизвестный парень напал на нее, повалил на землю, тем самым нанес телесные повреждения.

Подозреваемым оказался 20-летний К.Э., который находился под воздействием клея и алкоголя.

«Согласно заключению судмедэкспертизы, на теле заявительницы ссадин и кровоподтеков не обнаружено, то есть повреждений на теле не имеется. Расследование продолжается в рамках настоящего досудебного производства», — заключили в правоохранительных органах.

Однако в сообщении не уточняется, отпущен подозреваемый или взят под стражу.

Ранее адвокат Шердор Абдыкапаров заявлял 24.kg, что правоохранители отпустили подозреваемого в изнасиловании девушки в Бишкеке.