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Происшествия

Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров

Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Сайдулла Нышанов потребовал уволить сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, накануне его остановили на посту в Токтогульском районе. Постояв две-три минуты нардеп уехал.

«На посту «Сосновка» со всех берут деньги. Установили базарную систему — по 20 сомов минимум собирают. В Токтогуле вчера меня остановили. Я остановился, но никто не подошел. Это можно посмотреть на камере. Я постоял две-три минуты, потом уехал. На этом посту есть ограничение — 20 километров в час. Если превысил скорость на один километр, тебя останавливают. Эта власть будет на народ работать или на кого? Если вы такое делаете, значит, вы враги президента и народа. На посту в этой будке камера стоит», — сказал Сайдулла Нышанов.

Сотрудники должны быть уволены, сегодня. Завтра будет поздно.

Сайдулла Нышанов

Отметим, сегодня депутаты заслушивают информацию по законопроекту «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях». Документом предлагается снизить стоимость штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195762/
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