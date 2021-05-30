17:38
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Происшествия

Житель Москвы подал в суд на Казахстан: дипломат поцарапал холодильник

Житель Москвы по имени Максим подал в суд на Казахстан из-за беспорядка в квартире, которую он сдавал сотруднику посольства республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Максим является владельцем двухкомнатной квартиры в российской столице. На протяжении двух лет он сдавал жилье работнику казахстанской дипломатической миссии. При этом договор аренды заключался именно с республикой, а не конкретным человеком.

Однажды придя в квартиру, владелец обнаружил там беспорядок: бытовая техника не работает, холодильник исцарапан, обивка дивана порвана. Причиненный ущерб Максим оценил в 1,2 миллиона рублей. Посольство возмещать его отказалось. Теперь спор будет решаться в Московском городском суде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195716/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Казахстана
ВОЗ может включить казахстанскую вакцину от COVID-19 в список рекомендованных
Переговоры глав МИД Кыргызстана и Казахстана: что обсуждали, о чем договорились
В Кыргызстан прибыл глава МИД Казахстана
Кыргызстанец с 40 килограммами героина задержан в Казахстане
В Казахстане Q-pop-группа Mad Men подозревается в создании ОПГ
Одиночный пикет в центре Бишкека: женщина из Сузака просит помощи у президента
Нельзя нервничать. Василий Дашков не явился в суд по делу о вымогательстве
В Бишкек из Казахстана прибыло около 4,5 тысячи тонн муки в качестве гумпомощи
В Казахстане удар молнии убил более 370 сайгаков
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан глава строительной компании Elite House Тимур Файзиев В Бишкеке задержан глава строительной компании Elite House Тимур Файзиев
В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности задержания Азиза Суракматова В ГКНБ рассказали подробности задержания Азиза Суракматова
В&nbsp;Чон-Алае неспокойно. Военные Таджикистана не&nbsp;пускают жителей на&nbsp;пастбище В Чон-Алае неспокойно. Военные Таджикистана не пускают жителей на пастбище
Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
30 мая, воскресенье
17:22
Житель Москвы подал в суд на Казахстан: дипломат поцарапал холодильник Житель Москвы подал в суд на Казахстан: дипломат поцара...
16:30
Две вакцины Sinopharm от COVID-19 оказались эффективны на 73 и 78 процентов
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих у зебры машин не видно переходящих дорогу людей
15:30
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
15:00
Мгновения жизни. Ала-Арчинское ущелье и озеро Борулу