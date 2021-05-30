Житель Москвы подал в суд на Казахстан: дипломат поцарапал холодильник

Житель Москвы по имени Максим подал в суд на Казахстан из-за беспорядка в квартире, которую он сдавал сотруднику посольства республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Максим является владельцем двухкомнатной квартиры в российской столице. На протяжении двух лет он сдавал жилье работнику казахстанской дипломатической миссии. При этом договор аренды заключался именно с республикой, а не конкретным человеком.

Однажды придя в квартиру, владелец обнаружил там беспорядок: бытовая техника не работает, холодильник исцарапан, обивка дивана порвана. Причиненный ущерб Максим оценил в 1,2 миллиона рублей. Посольство возмещать его отказалось. Теперь спор будет решаться в Московском городском суде.