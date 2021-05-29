Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД проведена спецоперация по выявлению и пресечению каналов поставки и сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, 28 мая примерно в 18.00 на территории села Орок Сокулукского района был задержан житель Чуйской области И.А. 1973 года рождения, у которого было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество — опий-сырец весом 1,685 грамма.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий по факту незаконного оборота наркотиков был установлен другой соучастник преступления. Операция по его задержанию проводилась в тот же день. Задержан С.Н. 1971 года рождения, житель Сокулукского района, у которого также обнаружены 25 граммов наркотиков, предположительно, опий-сырец.

При проверке выяснилось, что задержанный С.Н. работает в органах внутренних дел в должности милиционера-водителя одного из районных управлений ГУВД.

Расследование продолжается.