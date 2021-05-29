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Происшествия

Пропавшие на Иссык-Куле сестры нашлись

Пропавшие на Иссык-Куле сестры Аделя и Мырзайым Сапарахуновы нашлись здоровыми и невредимыми. Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

По ее данным, в настоящий момент сестры вместе с законными представителями находятся в отделе милиции, устанавливаются причины и обстоятельства ухода из дома.

ОВД Каракола благодарит всех граждан, принявших участие в установлении местонахождения несовершеннолетних сестер.

Напомним, ранее в УВД сообщили, что сегодня в дежурную часть обратился житель областного центра. Он сообщил, что накануне примерно в 10.00 его несовершеннолетние дочери Аделя Сапарахунова 2005 года рождения и Мырзайым Сапарахунова 2011 года рождения вышли из дома и не вернулись.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195690/
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