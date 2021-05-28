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Происшествия

Утонувший на Иссык-Куле школьник. Вероятно, это было самоубийство

16-летний бишкекчанин, которого накануне утром нашли утонувшим возле Детского оздоровительного центра «Алтын-Балалык» в Чолпон-Ате, вероятно, совершил самоубийство. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области.

«Действительно, такая версия сегодня рассматривается следствием. Возле тела подростка под водой был найден набитый камнями рюкзак. При опросе родителей выяснилось, что девятиклассник был болен, страдал от лейкоза», — проинформировали в ГУВД.

В милиции отметили, что это одна из версий случившегося. Однако окончательную точку в этом деле поставит следствие, основываясь на результатах назначенных ранее экспертиз.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Напомним, накануне в 8.10 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступил звонок от жителя Чолпон-Аты о том, что в одном из домов отдыха под пирсом в воде он обнаружил тело неизвестного парня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции и водолазы МЧС. При внешнем осмотре на теле утонувшего следов насильственной смерти обнаружено не было.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195565/
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