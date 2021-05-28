Кыргызстанец с 40 килограммами героина задержан в Казахстане

Казахстанские пограничники задержали на границе с Россией партию наркотиков в особо крупном размере: почти 40 килограммов героина и более 96 килограммов гашиша. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

По его данным, на автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке Леди в автомашине Renault Magnum под управлением гражданина Кыргызстана выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 килограммов 493 грамма.

Кыргызстанец, перевозивший запрещенные вещества, задержан. Изъятые наркотики переданы в департамент КНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.