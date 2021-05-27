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В Казахстане Q-pop-группа Mad Men подозревается в создании ОПГ

Участникам казахстанской Q-pop-группы Mad Men вменили создание и участие в ОПГ. Об этом сообщает единый портал полиции Казахстана.

По его данным, устойчивая наркосеть была ликвидирована месяц назад. В ее составе были 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой 27-летний гражданин Казахстана.

из интернета
Фото из интернета. Задержание одного из участников группы

«В поле зрения бойцов Управления по противодействию наркопреступности гражданин попал в сентябре 2020-го. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы на протяжении года занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная деятельность подозреваемого и его помощников была официально задокументирована. Роли всех его ассистентов были четко распределены.

«К примеру, три человека, одна из которых девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании, двое молодых людей — так называемые кассиры — отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города», — сообщает интернет-портал.

Участникам дела вменяется факт создания и руководства ОПГ.

Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается. Ранее правоохранители подтвердили, что двое из 10 задержанных имеют отношение к музыкальному коллективу Mad Men.

из интернета
Фото из интернета. Q-pop-группа Mad Men

Отметим, что Mad Men — популярная в Казахстане и за его пределами группа. Бойз-бэнд дебютировал в 2017 году. Q-pop — это музыкальная субкультура, возникшая в Казахстане в 2015-м и вобравшая в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195439/
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