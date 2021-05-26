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В Ак-Суйском районе не выдали детям инвалидные коляски. Вмешалась прокуратура

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области восстановлены права детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно законодательству, лицам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, государством предоставляются технические средства, необходимые для передвижения.

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Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что у пяти детей не имелось кресел-колясок. Кроме того, у них возникали трудности при получении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения.

В целях защиты их прав прокуратурой Ак-Суйского района в районное управление труда и социального развития внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого пятерым детям предоставлены кресла-коляски, а также 10 лиц с ограниченными возможностями здоровья получили путевки в санатории.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195197/
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