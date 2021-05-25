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Происшествия

Государству возвращены пять незаконно выданных земельных участков в столице

Прокуратура вернула государству незаконно выданные земельные участки в столице общей стоимостью 28 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По ее данным, должностные лица Ленинской районной администрации столицы 16 марта 2005 года в жилмассиве «Арча-Бешик» незаконно предоставили пять земельных участков в собственность граждан. Земли расположены за пределами красной линии.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые удовлетворены. Участки возвратили в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195055/
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