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Происшествия

В Бишкеке женщина убила своего знакомого

В Бишкеке по подозрению в убийстве задержана 47-летняя К.Л. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что 23 мая в 19.26 в милицию поступило сообщение о нанесении ножевого ранения мужчине в лесопосадке возле ресторана «Пишпек» по улице Тоголока Молдо.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР, назначены необходимые экспертизы. Установлена личность погибшего, им оказался 46-летний К.С., уроженец Джалал-Абадской области, без определенного места жительства. Задержана подозреваемая. К.Л. — уроженка Иссык-Кульской области, ранее неоднократно судимая. Подозреваемая призналась в содеянном», — заявили в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195004/
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