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Происшествия

Без вести пропавшую в Новопокровке 81-летнюю Валентину Данилову нашли

Без вести пропавшую накануне в Новопокровке 81-летнюю Валентину Данилову нашли живой. Об этом 24.kg сообщила координатор Добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«На пенсионерку обратили внимание прохожие. Ее нашли недалеко от села Дмитриевка. Это место находится довольно далеко от ее дома. Во многом помогли ориентировки, разосланные в СМИ и социальные сети. Бабушку узнали по фотографии и привели в милицию. С ней все хорошо. Ее жизни ничто не угрожает», — сказала Клевакова.

Добровольного отряда спасателей
Фото Добровольного отряда спасателей

Напомним, сегодня утром Добровольный отряд спасателей сообщил о без вести пропавшей жительнице села Новопокровка. Страдающая потерей памяти пожилая женщина вышла из дома и не смогла найти обратной дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194404/
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