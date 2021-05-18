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В Джалал-Абадcкой области в ходе рейда задержали двух разыскиваемых преступников

В Джалал-Абадcкой области в ходе рейда задержали двух разыскиваемых преступников. Об этом 24.kg сообщили в милиции.

По ее информации, в Джалал-Абадской области прошел рейд по профилактике правонарушений, цель которого — наблюдение за общественным порядком, предупреждение преступности и предотвращение ДТП. За его время правоохранители раскрыли 15 преступлений.

«Проинспектированы более 6 тысяч 500 домовладений, 65 гостиниц, 39 бильярдных, около 50 компьютерных клубов, более 70 религиозных организаций и более 600 граждан, зарегистрированных в ОВД. Помимо этого, проверили более 1 тысячи 100 машин на соблюдение ПДД, составили 200 протоколов, 30 автомобилей оштрафованы. В ходе рейда изъяты две незаконно хранящиеся единицы оружия, раскрыто 15 преступлений и задержаны два разыскиваемых преступника», — сообщили в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194385/
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