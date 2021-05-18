Внимание, розыск! В Новопокровке без вести пропала 81-летняя Валентина Данилова

Волонтеры добровольного отряда спасателей разыскивают 81-летнюю Валентину Данилову, которая 17 мая вышла из дома в селе Новопокровка и по сей день не вернулась. Об этом 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.

«Без вести пропавшая была одета по сезону: халат темно-серого цвета, вязаная шапка красного цвета, калоши розового цвета. Ее приметы: рост 120 сантиметров , вес 30- 40 килограммов , худощавого телосложения. При ходьбе сутулится. Искривленные суставы пальцев рук», — сообщила волонтер.

Отмечается, что пожилая женщина страдает потерей памяти. Последний раз она была замечена 17 мая в 17.00 в Новопокровке на пересечении улиц Крупской и Мира.

Фото Добровольного отряда спасателей. Разыскиваемая

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемой, просят обращаться по телефонным номерам: 0555230490 и 0755074720.