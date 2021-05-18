13:10
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Происшествия

Внимание, розыск! В Новопокровке без вести пропала 81-летняя Валентина Данилова

Волонтеры добровольного отряда спасателей разыскивают 81-летнюю Валентину Данилову, которая 17 мая вышла из дома в селе Новопокровка и по сей день не вернулась. Об этом 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.

«Без вести пропавшая была одета по сезону: халат темно-серого цвета, вязаная шапка красного цвета, калоши розового цвета. Ее приметы: рост 120 сантиметров, вес 30-40 килограммов, худощавого телосложения. При ходьбе сутулится. Искривленные суставы пальцев рук», — сообщила волонтер.

Отмечается, что пожилая женщина страдает потерей памяти. Последний раз она была замечена 17 мая в 17.00 в Новопокровке на пересечении улиц Крупской и Мира.

Добровольного отряда спасателей
Фото Добровольного отряда спасателей. Разыскиваемая

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемой, просят обращаться по телефонным номерам: 0555230490 и 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194308/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Панфиловском районе второй месяц разыскивают пропавшего мальчика
Без вести пропавшего Романа Крячко обнаружили мертвым
В Бишкеке разыскивают мужчину, укравшего из подъезда дома детский велосипед
Внимание, розыск! В Чуйской области пропал 33-летний Роман Крячко
Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 16-летняя Сальмина Асылбекова
Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 65-летний Насипбек Кулманбетов
В больницу Иссык-Куля поступила женщина в коме. Милиция просит ее опознать
Внимание, розыск! В Чуйской области разыскивают 42-летнего Бактыгула Саякбаева
В Иссык-Атинском районе разыскивается без вести пропавшая Нуржан Малабекова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев
Популярные новости
Стало известно, по&nbsp;какому делу в&nbsp;&laquo;Кумтор Голд Компани&raquo; провели обыск Стало известно, по какому делу в «Кумтор Голд Компани» провели обыск
Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста
Еще один штраф. С&nbsp;&laquo;Кумтор Голд Компани&raquo; взыскали 2&nbsp;миллиарда сомов Еще один штраф. С «Кумтор Голд Компани» взыскали 2 миллиарда сомов
В&nbsp;Баткене кыргызстанцев задержали и&nbsp;забрали в&nbsp;Ворух. После переговоров отпустили В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
18 мая, вторник
13:07
Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников Изменение законов. В рабочую группу не включили правоза...
12:54
Главой пресс-службы президента стала Нурай Марс
12:51
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
12:50
Мужчина сжег квартиру из-за семейной ссоры. При пожаре умерла гостья соседки
12:50
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека