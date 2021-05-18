В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии автоугонов

Сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении серии автоугонов. Об этом сообщает пресс-служба УВД. Злоумышленник угонял машины, бросал в безлюдном месте и позже разбирал на запчасти.

«25 апреля с заявлением в милицию обратился бишкекчанин, который сообщил об угоне автомашины Volkswagen Passat стоимостью 200 тысяч сомов. Авто было похищено со двора одного из многоэтажных домов в 3-м микрорайоне», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Задержанный

Оперативникам удалось найти и задержать 27-летнего подозреваемого. Выяснилось также, что на его счету это далеко не первое преступление.

«В Бишкеке были обнаружены две ранее угнанные им автомашины марки Volkswagen Passat. Кроме этого, установлена причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Он угонял машины, разбирал на запчасти и продавал», — уточнили в УВД.

Отмечается, что по решению суда ближайшие два месяца задержанный проведет в СИЗО-1. Он был взят под стражу на время следствия.

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0509262669, 0700126622 и 102.