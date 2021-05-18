В Сокулуке мужчина до смерти избил жену. В порыве ревности

В Сокулукском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что накануне в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в одном из домов села Новопавловка.

«На месте милиционеры обнаружили труп 28-летней Ж.Э. с различными телесными повреждениями. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан муж убитой — 38-летний О.Н. По предварительным данным, преступление совершено на почве ссоры между супругами из-за ревности. Мужчина избил жену, в результате чего она скончалась. Подозреваемый задержан в ИВС», — сообщили в ГУВД.