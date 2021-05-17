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Происшествия

Без вести пропавшего Романа Крячко обнаружили мертвым

Без вести пропавшего Романа Крячко обнаружили мертвым. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 16 мая около 12.11 в милицию поступило сообщение о том, что по Большому Чуйскому каналу проплывает труп неизвестного человека.

«На месте установлен примерный возраст мужчины — 30-35 лет, европейской внешности, рост около 180-185 сантиметров. Факт был зарегистрирован в ЕРПП, назначены необходимые экспертизы. В ходе следствия труп опознала мать Романа Крячко», — сказали в ГУВД.

Напомним, Роман Крячко выехал из дома в селе Восток 11 мая примерно в 14.00 и не вернулся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194276/
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