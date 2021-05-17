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Происшествия

В селе Беловодском грузовик сбил пешехода. Мужчина скончался

В Чуйской области задержан водитель, сбивший насмерть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД региона.

Уточняется, что 16 мая примерно в пять утра в селе Беловодском водитель совершил наезд на пешехода и скрылся.

«50-летний мужчина был доставлен в территориальную больницу, где от полученных травм скончался. Инспекторами ОБДД в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан водитель — 24-летний А.у.Э. Подозреваемый передан в следственную службу ОВД Московского района. Автомашина поставлена на штрафстоянку», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194150/
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