Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 16-летняя Сальмина Асылбекова

Сотрудники милиции разыскивают 16-летнюю Сальмину Асылбекову, которая 25 апреля вышла из дома в Кара-Балте и по сей день не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Ее приметы: рост 165- 168 сантиметров , волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в черные классические брюки, светло-серую рубашку с цветочками, на ногах белые кроссовки», — проинформировали в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемая Сальмина Асылбекова

Отмечается, что без вести пропавшая прежде неоднократно сбегала из дома. Родители обратились в милицию в мае, думая, что ребенок вернется самостоятельно. По оперативной информации, девочка может находиться в Бишкеке.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312221558, 0709317474.