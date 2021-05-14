Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 16-летняя Сальмина Асылбекова

Сотрудники милиции разыскивают 16-летнюю Сальмину Асылбекову, которая 25 апреля вышла из дома в Кара-Балте и по сей день не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
«Ее приметы: рост 165-
Отмечается, что без вести пропавшая прежде неоднократно сбегала из дома. Родители обратились в милицию в мае, думая, что ребенок вернется самостоятельно. По оперативной информации, девочка может находиться в Бишкеке.
Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312221558, 0709317474.