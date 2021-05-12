Кыргызстанец предложил алтайскому таможеннику взятку. Его задержали

Кыргызстанец пытался дать взятку сотруднику Алтайской таможни. Об этом сообщило издание amic.ru.

По его данным, 48-летний гражданин Кыргызстана предлагал 4 тысячи рублей, чтобы против него не составляли протокол по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа об остановке транспортного средства).

«Таможенник, которому предназначалась взятка, своевременно уведомил компетентные органы о склонении его к коррупционному преступлению. После передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни и Алтайского линейного управления МВД России», — отметило издание.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Мужчине грозит до года лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.