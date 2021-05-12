Ругань и агрессия. Сопровождающих фуры из Таджикистана милиционеров накажут

Служба внутреннего расследования начала проверку по факту поведения сотрудников милиции, которые сопровождали три большегрузные машины с таджикскими номерами. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

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По результатам расследования к правоохранителям примут дисциплинарные меры. Отметим, что милиционеры вели себя агрессивно, ругались матом и нападали на мирных жителей.

Напомним, вчера местные жители остановили три большегрузные машины с таджикскими номерами в Баткене. Большегрузы сопровождала местная милиция. В регионе создана народная дружина из местных активистов, которые патрулируют приграничные трассы, чтобы не допустить ввоза товаров в Таджикистан.

Во время приграничного конфликта из сел Лейлекского района угнали на территорию Таджикистана семь большегрузных машин.