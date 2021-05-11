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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

США считают, что конфликт на кыргызско-таджикской границе не урегулирован

Соединенные Штаты предлагают Кыргызстану и Таджикистану любую поддержку в урегулировании приграничного конфликта. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник, сообщил ТАСС.

По данным издания, Джонатан Хеник, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом, подчеркнул, что США воодушевлены последним развитием событий между Таджикистаном и Кыргызстаном.

«Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта. И, что более важно, мы действительно призвали руководство в Бишкеке и Душанбе взять на себя ответственность, создавать условия, чтобы такого типа происшествия не случались вновь», — подчеркнул Хеник.

Однако мы не можем думать, что ситуация урегулирована. Она не урегулирована. Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ в зоне конфликта. США, конечно, находятся в прямом контакте через свои посольства в Бишкеке и Душанбе с руководством обеих стран.

Джонатан Хеник

Напомним, в результате приграничного конфликта 57 человек поступили в медицинские учреждения города Бишкека. Из них 36 находятся на лечении в БНИЦТиО, 12 — в Национальном хирургическом центре и 9 — в Национальном госпитале. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193661/
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