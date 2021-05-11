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Происшествия

В милиции напомнили, что открытые окна могут стать причиной гибели детей

В Кыргызстане в летнее время увеличивается количество несчастных случаев с детьми, выпадающими из окон многоэтажных домов. Об этом напоминает пресс-служба МВД. В милиции призвали родителей быть бдительными.

«Каждый год летом открывается печальная статистика: из открытых окон высотных домов выпадают дети. Уважаемые родители и граждане, на чьем попечении находятся дети, будьте бдительны! В большинстве случаев дети выпадают из окон именно из-за недосмотра взрослых. Поэтому не оставляйте ребенка без присмотра, особенно если он играет возле окон», — говорится в сообщении.

Не полагайтесь на москитные сетки, они не могут предотвратить выпадение из окна. Установите блокираторы, не позволяющие настежь распахнуть окно.

Напомним, два последних подобных случая произошли в Бишкеке в начале весны. 25 марта двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа дома на проспекте Чуй. 2 апреля из окна третьего этажа многоквартирного дома на улице Токтогула выпал шестилетний мальчик.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193616/
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