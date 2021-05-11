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Происшествия

В Кара-Балте мужчина напал с ножом на своего собутыльника

В Кара-Балте сотрудники милиции задержали 58-летнего местного жителя, который подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«7 мая двое мужчин распивали алкогольные напитки в гараже на одной из улиц Кара-Балты. Между ними возникла ссора, в результате которой 58-летний подозреваемый ударил несколько раз ножом своего 38-летнего собутыльника. Потерпевший был госпитализирован в территориальную больницу, где ему была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193604/
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