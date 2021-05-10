На Иссык-Куле судебные исполнители присвоили больше 1 миллиона сомов

Судебные исполнители нанесли материальный ущерб государству на сумму более 1 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, прокурорской проверкой в Иссык-Кульском районе судебные исполнители присвоили 1 миллион 173 тысячи 634 сома.

«Прокуратурой Иссык-Кульского района установлено, что отдельные должностные лица местного подразделения службы судисполнителей по судебному решению реализовали имущество одного из пансионатов, расположенного в селе Кара-Ой. Однако, после его продажи присвоили себе исполнительский сбор в размере 10 процентов от суммы, подлежащей взысканию. Нанесенный ущерб государству полностью возмещен. Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется расследование», — сообщили в Генпрокуратуре.