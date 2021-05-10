Избиение подростков в Бишкеке. Задержаны двое подозреваемых

По подозрению в разбойном нападении на подростков задержаны двое подозреваемых. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что 36-летний Д.В. и 28-летний Т.А. не имеют никакого отношения к милиции.

«7 мая в милицию поступил вызов о том, что трое неизвестных мужчин проникли в квартиру в доме на проспекте Чуй, угрожали канцелярским ножом несовершеннолетнии К.Д. и К.М. и отобрали у них мобильные телефоны iPhone и OnePlus, а также деньги в размере 1 тысячи сомов, после чего скрылись. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. 8 мая по подозрению в совершении преступления задержаны двое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 столицы сроком на два месяца», — рассказали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию третьего соучастника преступления.