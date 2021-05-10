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Происшествия

Мошенник продал чужую квартиру горожанину за $6 тысяч. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района . В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

По ее данным, в милицию обратился горожанин и рассказал, что его обманул мужчина, представившийся инвестором из Турции. Он якобы приобрел офисное здание за $400 тысяч и множество квартир в центре Бишкека и предложил заявителю купить одну из них за $6 тысяч (жилье изначально было арендовано). После получения денег подозреваемый скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 59-летнего К.Ы. и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193480/
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