В Чуйской области милиция провела обыски в домах подозреваемых в экстремизме

В Кеминском районе сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции провели обыски в восьми домах. Их владельцев подозревают в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Отмечается, что обыски производились накануне, 6 мая.

«В рамках досудебного расследования по статье 315 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР, согласно выданному постановлению суда, произведены обыски по восьми домашним адресам в Кеминском районе. Владельцы указанных домов подозреваются в принадлежности к религиозной экстремистской организации «Йакын-Инкар», запрещенной на территории Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Оперативники обнаружили и изъяли более 200 книг, а также диски, плакаты, газеты. Найденные материалы направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.