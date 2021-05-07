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Сюжет: Приграничные конфликты

Волонтеры оказали помощь этническим таджикам, живущим в приграничном селе Максат

От имени жителей Аксыйского района Джалал-Абадской области оказали материальную помощь гражданам Кыргызстана таджикской национальности, проживающим в селе Максат Лейлекского района. Видео в соцсети опубликовал Улан Касымбеков.

По словам главы села Кубата Нышанова, в Максате проживают представители разных национальностей.

«У нас две семьи таджикской национальности, граждане Кыргызстана. У одной из них разрушен дом. Кроме этого, пострадали дома этнических узбеков. Мы всем оказываем помощь, и их жилье тоже будет восстановлено», — сообщил он 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193263/
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